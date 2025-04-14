Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, 68 bin öğretmenin atama beklediğini belirterek, bu atamaların talep değil, büyüyen öğretmen açığından ötürü ihtiyaç olduğunu kaydetti.ANKARA (İGFA) - Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu, Türkiye’de 68 bin öğretmenin atama beklediğini vurgulayarak, bu atamaların büyüyen öğretmen açığını kapatmak için bir zorunluluk olduğunu belirtti. Kuruoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada eğitimin geleceğine dikkat çekti.

“Bu sadece bir talep değil, ülkenin geleceği için bir ihtiyaç!" diyen Başkan Kuruoğlu, konuyla ilgili yaptığı açıklamasında " Binlerce genç öğretmen, yılların emeğinin karşılığını bekliyor. Sınıflar boş, öğrenciler öğretmensiz; özellikle kırsalda öğretmen açığı her geçen gün büyüyor. Eğitimde adalet istiyoruz! Adil, şeffaf ve mülakatsız 68 bin atama yapılmalı. Bu çağrıya kulak tıkamak, yalnız öğretmenleri değil, geleceğimizi de susturmak demektir” dedi.

Açıklamasında yetkililere de seslenen Kuruoğlu, “Eğitimin yükünü taşıyan bu genç sesleri duyun! Çünkü güçlü yarınlar, ancak fedakâr öğretmenlerle mümkündür” ifadelerini kullandı.