HUAWEI CONNECT 2025 sırasında Huawei ve sektörün öncüleri, veri iletişimi alanında dijital ve akıllı dönüşüm için 30'dan fazla küresel karşılaştırma örneği sergiledi ve AI çağındaki en son yenilikleri ve sahada kanıtlanmış sektör uygulamalarını öne çıkardı. Bu vitrinler kamu, eğitim, sağlık, finans ve elektrik enerjisi gibi önemli sektörleri kapsamaktadır.PRNewswire / ŞANGHAY (İGFA) - Yapay zekâ giderek yaygınlaşırken, ağlar da yalnızca bilgi kanalları olmanın ötesine geçerek sektörlerin akıllı bir şekilde gelişmesini sağlayan omurga haline gelmiştir. Bu örneklerin piyasaya sürülmesi, Huawei'in sektörler genelinde dijital ve akıllı dönüşümü destekleme konusundaki en son uygulamalarını yansıtmanın yanı sıra, yenilikçi uygulamaların başarılı bir şekilde hayata geçirildiğini de göstermektedir.

Örneğin eğitim alanında, Shenzhen Welkin Okulu'ndaki küresel akıllı eğitim sergisi, yüksek kaliteli, eşitlikçi eğitimi teşvik eden "1+N" işbirliği modeli için yeni bir paradigma oluşturmaktadır. Finans alanında, China Pacific Insurance'taki finansal akıllı bilgi işlem merkezi, büyük ölçekli model eğitimi ve çıkarımının uygulanmasına öncülük ederek finansal hizmetlerin dijital ve akıllı yükseltilmesini hızlandırıyor. Singapur'daki dünyaca ünlü entegre tatil beldesi Resorts World Sentosa'da sergilenen akıllı kampüs ağı, ziyaretçiler için dijital deneyimi önemli ölçüde geliştirerek dijital dönüşüm için yeni bir ölçüt oluşturuyor.

Lansman törenine Huawei Kurumsal Veri İletişimi Pazarlama ve Çözüm Satış Departmanı Başkanı Jason He, Huawei Veri İletişimi Ürün Grubu Pazarlama Direktörü Yury Yin, Resorts World Sentosa (Singapur) Bilgi Teknolojileri Bölüm Başkanı Alvin Tan, Shenzhen Welkin Okulu Müdürü Gong Weidong ve China Pacific Insurance Group Akıllı Bilişim Bulutu Baş Uzmanı Wang Hui gibi Huawei liderleri ve seçkin konuklar katıldı.

Bu kez tanıtılan 30'dan fazla karşılaştırma örneği, Huawei ve müşterileri tarafından ortaklaşa geliştirildi ve dijital ve akıllı dönüşüm alanındaki ortak keşiflerini ve uygulamalı deneyimlerini yansıtıyor. Sektördeki diğer şirketlere örnek teşkil eden başarı hikayeleri sunmanın yanı sıra, Huawei'nin gerçek dünyadaki iş senaryolarında çözümlerini daha da iyileştirmesine ve daha geniş bir sektörde uygulanabilirliğe sahip yenilikçi ürünler geliştirmesine olanak tanır.

Bu küresel karşılaştırma örnekleri, küresel müşterilere yerinde ziyaretler için açık olacak ve yapay zekânın verimliliği artırmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için ağlarla nasıl derinlemesine entegre edildiğine dair ilk elden içgörü sağlayacak.

Gelecekte Huawei, daha fazla müşteri ve iş ortağıyla birlikte, küresel referans vitrinlerinden elde edilen içgörülerden yararlanarak en iyi uygulamaları biriktirmeye ve yenilikçiliği teşvik etmeye devam edecektir.