Huawei, Dosya ve Nesne Depolama Platformları için 2025 Gartner Peer Insights™ Müşterinin Sesi raporunda üst üste dördüncü kez Müşterilerin Tercihi olarak değerlendirildi. Gartner raporuna göre Huawei, 31 Ocak 2025 itibarıyla OceanStor Ölçeklenebilir Depolama ürünüyle en yüksek Genel Değerlendirme (5.0/5.0), en yüksek sayıda inceleme (147) ve yüzde 99'luk Tavsiye Etme Oranı'nı elde etti.ŞENZHEN, Çin (İGFA) - "Müşterinin Sesi", Gartner Peer Insights'ın incelemelerini teknoloji ve hizmet alıcıları için içgörülere dönüştüren bir belgedir. Bireysel ayrıntılı incelemelerle birlikte bu toplu akran perspektifi, Gartner uzman araştırmasını tamamlayıcı niteliktedir ve satın alma sürecinde önemli bir rol oynayabilir. Katılımcılar, bir teknoloji ürününü veya hizmetini değerlendiren doğrulanmış kullanıcılar olup, yalnızca puan vermekle kalmaz, aynı zamanda satın alma kararı öncesinde dikkate alınabilecek değerli geri bildirimler de sunarlar.

Müşterinin Sesi raporunda toplam 11 tedarikçi kullanıcı değerlendirmesine tabi tutuldu ve Huawei, Asya Pasifik, Avrupa ve Orta Doğu bölgelerindeki telekomünikasyon, finans, eğitim, sağlık, enerji ve imalat sektörlerinden müşteriler tarafından değerlendirildi. Bu tanınırlığın, Huawei OceanStor Ölçeklenebilir Depolama çözümünün kapsamlı rekabet gücüne, pazar büyüklüğüne ve satış sonrası hizmet kalitesine yönelik küresel müşterilerimizin onayını ve güvenini yansıttığına inanıyoruz.

İleriye dönük olarak Huawei, müşteri odaklılığı önceliklendirmeye devam edecek ve kullanıcılara gelecekte daha yeşil, daha verimli ve daha esnek veri altyapısı oluşturmalarında yardımcı olmak için all-flash depolama ortamı ve veri gölü çözümleri gibi yeniliklere bağlı kalacaktır.

Huawei Veri Depolama ürünleri ve çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen ziyaret edin: https://e.huawei.com/en/products/storage/scale-out-storage

Gartner, Dosya ve Nesne Depolama Platformları için Müşterinin Sesi, 23 Mayıs 2025

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