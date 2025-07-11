Milli Eğitim eski Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, kızı Zeynep ile Batuhan’ın nişan yüzüklerini takan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.ANKARA (İGFA) - AK Parti Ordu Milletvekili Mahmut Özer, kızı Zeynep ile Batuhan’ın nişan töreninde yüzükleri takan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milletvekili Özer, “Evlatlarımızın mutlu günlerinde nazik kabulleriniz ve hayır dualarınızla güç verdiniz Sayın Cumhurbaşkanımız. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın makamında gerçekleşen nişan töreni, aile için büyük bir onur kaynağı oldu.

https://twitter.com/prof_mahmutozer/status/1943688246602449155