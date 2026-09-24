8. İzmir Kitap Fuarı'nın beşinci gününde Kültürpark, farklı kuşaklardan kitapseverleri bir araya getirdi. Gün boyunca yayınevi ve sahaf stantlarını gezen ziyaretçiler kitapları keşfederken, söyleşi ve imza etkinlikleriyle de yazarlarla buluştu.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, İZFAŞ ve TACT Fuarcılık iş birliğiyle düzenlenen İZKİTAP, Kültürpark'ı kitap ve edebiyatın buluşma noktası haline getirmeyi sürdürüyor. Fuar alanında gün boyunca düzenlenen söyleşi ve imza etkinlikleri de kitapseverleri yazarlarla buluşturuyor. Kültürpark'ın farklı noktalarında gerçekleştirilen etkinliklerde kitap, edebiyat ve İzmir'in kültürel hafızası üzerine farklı başlıklar ele alınıyor.

BİR ZAMANLAR İZMİR'DE İLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Bu etkinliklerden biri, İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Kent Kitaplığı'nın Hatırat Serisi kapsamında yayımlanan ve İzmir'in geçmişine ışık tutan 'Bir Zamanlar İzmir'de' kitabının ele alındığı söyleşi oldu. Kitabın yazarı Bernard D'Andria, Esra Kökkılıç'ın moderatörlüğünde Montrö Sahne'de gerçekleştirilen söyleşide, babası Levanten gazeteci ve yazar Gilbert D'Andria'nın anıları üzerinden 20. yüzyılın başındaki İzmir'i anlattı. Bernard D'Andria, yaklaşık 50 yıl boyunca sandıklarda saklanan babasının el yazması anılarının gün yüzüne çıkış hiaâyesini paylaşarak, kitabın bir aile hatıratının ötesinde dönemin İzmir'ine ilişkin önemli tanıklıklar taşıdığını söyledi.

Journal d'Orient gazetesinde 'Germain Arland' takma adıyla öykü ve incelemeler kaleme alan Gilbert D'Andria'nın, 1922 İzmir Yangını sonrasında değişen kentin sosyal yapısını da yakından gözlemlediğini belirten D'Andria, kitaptaki yazı ve anıların İzmir'e ilişkin önemli kişisel tanıklıklar sunduğunu ifade etti. Kitabın aile hafızası ile kent tarihini bir araya getirdiğini belirten D'Andria, söyleşinin gerçekleştirildiği Kültürpark'ın da kendisi için unutulmaz bir yer olduğunu söyledi. D'Andria, kişisel anıların geçmişin gelecek kuşaklara aktarılmasındaki önemine de değindi.