Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde hortum nedeniyle zarar gören seralarda ve evlerde hasar tespiti yaptı. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için destek çalışmalarının başlatılacağı açıklandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, afet dönemlerinde vatandaşlarının yanında olmayı sürdürüyor. Manavgat'ın Karacalar, Sülek ve Kızılağaç mahallelerinde 8 Ocak akşamı meydana gelen hortum sonrası zarar gören seralar ve evler Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yerinde incelendi, hasar tespit çalışmaları yapıldı.

EKİPLER YERİNDE TESPİT YAPTI

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen incelemelerde çok sayıda serada ciddi hasar oluştuğu belirlendi. Ayrıca evlerde meydana gelen zararlar Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yerinde incelendi. Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli adımların atılacağını ve destek mekanizmalarının devreye alınacağını ifade edildi.