TÜİK verilerine göre Haziran 2026'da hizmet sektöründe güven endeksi yüzde 1,4, perakende ticarette yüzde 0,3, inşaatta ise yüzde 1,1 oranında yükseldi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında üç ana sektörde artış gösterdi.



Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 1,4 oranında artarak 110,5 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,3 oranında artarak 112,8 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,1 oranında artarak 83,0 değerini aldı.