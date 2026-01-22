Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, Mardin Şubesi tarafından düzenlenen toplantıda üyelerle bir araya geldi.

MARDİN (İGFA) - Toplantıda, Mardin Büyükşehir Kent A.Ş.'de çalışan sendika üyelerinin toplu iş sözleşmesi süreci ele alındı.

Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy, yaptığı konuşmada, 'Mardin Büyükşehir Kent A.Ş.'de üyelerimiz adına yürüttüğümüz toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin, işçi arkadaşlarımızın beklentilerini karşılayacak şekilde başarıyla sonuçlandırılmasıyla, üyelerimize verdiğimiz sözü yerine getirmiş olduk. Bu süreçte emeği geçen işveren yetkililerine, Mardin Şubemize ve temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ersoy, üyelerin sorunlarını, taleplerini ve beklentilerini temsilcilerden bire bir dinledi. Toplu iş sözleşmesi süreci başta olmak üzere örgütlenme çalışmaları ve güncel sendikal gündem konularında geniş kapsamlı istişareler gerçekleştirildi.

Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli de yaptığı konuşmada, Hizmet-İş Sendikası'nın her zaman işçinin yanında olduğunu vurguladı.

Toplantıya, Mardin Şube Başkanı Aziz Adıbelli, Şube Başkan Yardımcısı Hamdo Demirbaş ve Toplu İş Sözleşmesi Daire Uzmanı Asaleddin Yıldız da katıldı.