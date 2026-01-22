Bilecik Pazaryeri ilçesinde görev yapan basın mensupları, Pazaryeri Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek yürütülen sağlık hizmetlerini yerinde inceledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Ziyaret kapsamında gazeteciler, hastanenin mevcut çalışmaları, sunulan sağlık hizmetleri ve devam eden iyileştirme faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı. Hastane Başhekimi Dr. Abbas Karakurt, basın mensuplarını karşılayarak Pazaryeri Devlet Hastanesi'nin ilçe halkına kesintisiz, kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Dr. Karakurt, özellikle son dönemde yapılan düzenlemeler, hasta memnuniyetini artırmaya yönelik uygulamalar ve sağlık hizmetlerinin etkinliğini yükselten çalışmalar hakkında kapsamlı açıklamalarda bulundu.

Ziyarette; poliklinik hizmetlerinden acil servise, laboratuvar olanaklarından hasta bakım süreçlerine kadar birçok alanda yapılan iyileştirmeler yerinde gözlemlendi. Hastanenin fiziki koşullarının güçlendirilmesi, sağlık personelinin özverili çalışmaları ve modern hizmet anlayışı dikkat çekti.

Basın mensupları, ilçede sağlık alanında yürütülen çalışmaların yakından takip edilmesinin önemine vurgu yaparken, Pazaryeri Devlet Hastanesi'nin her geçen gün hizmet kalitesini artırarak vatandaşlara daha güçlü bir sağlık altyapısı sunduğunu ifade etti.