LÜBNAN (İGFA) - İsrail-Lübnan Savaşı'nda yeni gelişmeler yaşanıyor. Hizbullah'ın fiber optik kablolarla yönlendirilen insansız hava araçlarıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıları İsrail'i ciddi şekilde yaralıyor.

İsrail'in müdahale edemediği kablolu İHA'lar, elektronik karıştırma sistemlerine karşı dayanıklı gelişmiş olduğu için saldırılarda etkili olurken, İsrail Ordusu'nun çok sayıda kayıp verdiği belirtiliyor.

Son 1 ayda İsrail Ordusu'nda 100'ün üzerinde askerin öldüğü, Rusya'nın da Hizbullah'a İHA'lar için FPV teknolojisi desteği verdiği ifade ediliyor.