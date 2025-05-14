Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde milyonlarca hisseli tapu sahibini yakından ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Hisseli taşınmaz satışlarında mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlara “ön alım hakkı” (şufa hakkı) konusunda dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Türk Medeni Kanunu’na göre; bir taşınmazın hissedarlarından biri payını üçüncü kişiye satmak istediğinde, diğer hissedarlara bu payı öncelikli satın alma hakkı tanınıyor. Ancak bu hak, yalnızca noter kanalıyla yapılan bildirim sonrası 90 gün içinde dava açılması durumunda geçerli olabiliyor. Aksi halde hissedar bu haktan tamamen vazgeçmiş sayılıyor ve taşınmaz üzerindeki önceliğini kaybediyor.

Feragatname Alınması Öneriliyor

Yetkililer, bu tür satış işlemlerinde sorun yaşanmaması için diğer hissedarlardan yazılı bir feragatname alınmasını öneriyor. Ön alım hakkından vazgeçildiğine dair yazılı belge sunulmazsa, hissedarlar satışa itiraz ederek işlemin iptalini mahkeme yoluyla talep edebiliyor. Bu tür davalar da satış tarihinden itibaren en geç iki yıl içinde açılmak zorunda.

Vatandaşa Çağrı: Satış Sürecini Takip Edin

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, hisseli taşınmaz sahiplerine “Süreleri kaçırmayın, hakkınızı kaybetmeyin” uyarısında bulundu. Noter bildirimi yapıldıktan sonra 90 günlük süre içinde gerekli hukuki girişimlerde bulunulmaması durumunda, ön alım hakkının tamamen ortadan kalktığı hatırlatıldı.

Hakkınızı Korumak İçin Ne Yapmalısınız?

Eğer hissedar olduğunuz bir taşınmazda pay devri yaşanmışsa:

Size noter aracılığıyla bildirim yapılıp yapılmadığını kontrol edin.

Bildirim varsa, 90 gün içinde dava açın.

Feragatname verdiyseniz ya da süre dolduysa, şufa hakkınız ortadan kalkar.



Yetkililer, vatandaşların satış işlemlerinde hukuki haklarını bilmeleri ve süreci yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çizdi