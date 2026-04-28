ANKARA (İGFA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası tarafından uygulanan döviz dönüşüm desteğine ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

30 Nisan itibarıyla sona erecek uygulamanın mevcut küresel ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, desteğin uzatılmasının kritik önem taşıdığını ifade etti. Küresel tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiğine, korumacılık eğilimlerinin arttığına ve ihracat pazarlarında rekabetin giderek sertleştiğine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin üretim ve ihracat odaklı büyüme hedeflerini sürdürebilmesi için reel sektörün desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Mevcut döviz dönüşüm desteğinin hem süresinin hem de oranının yetersiz kaldığını belirten TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yüzde 3 seviyesindeki destek oranının artırılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca uygulama şartlarının reel sektör açısından ağır olduğunu dile getirerek, sistemin daha sade, erişilebilir ve öngörülebilir bir yapıya kavuşturulması çağrısında bulundu. Hisarcıklıoğlu, bu yönde atılacak adımların sanayici ve ihracatçılara moral sağlayacağını, firmaların finansman koşullarını iyileştireceğini ve Türkiye'nin ihracat hacmine olumlu katkı sunacağını belirtti.