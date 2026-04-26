Antalya'nın Manavgat ve Side hattı, turizmle entegre gayrimenkul modeli ve artan yatırım talebiyle Türkiye'de öne çıkan bölgeler arasında yer alıyor.

ANTALYA (İGFA) - Türkiye'de gayrimenkul piyasasında değişen dengeler, yatırımcıları turizmle entegre ve değer üretme potansiyeli yüksek bölgelere yönlendiriyor. Bu kapsamda Antalya'nın Manavgat ve Side hattı, güçlü turizm altyapısı ve sürdürülebilir talep yapısıyla dikkat çekiyor.

Gayrimenkul ve turizm alanında uzun yıllara dayanan tecrübeye sahip girişimci Ahmet Tanır, Akdeniz hattında yatırım dinamiklerinin güçlenerek devam ettiğini belirtiyor. Tanır, Manavgat ve Side'nin turizm potansiyeli, doğal ve tarihi zenginlikleri sayesinde her dönem yatırımcılar için cazip bir merkez olduğunu ifade ediyor.

Son dönemde klasik konut yatırımlarının ötesine geçilerek turizmle beslenen gayrimenkul modellerinin öne çıktığına dikkat çekiliyor. Bölgede kısa dönem kiralama, sezonluk yüksek kira getirisi ve döviz bazlı kazanç imkânı yatırımcı ilgisini artıran başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Side'nin uluslararası bilinirliği, Manavgat'ın ise geniş gelişim alanı sunması, villa, site ve rezidans projelerine olan ilgiyi artırırken, arsa geliştirme faaliyetlerinde de hareketlilik gözleniyor.

Ahmet Tanır, bölgedeki yatırım anlayışının değiştiğini belirterek, 'Artık mesele sadece konut almak değil, doğru lokasyonda doğru projeyle uzun vadeli değer üretmek' ifadelerini kullanıyor.

Uzmanlara göre Manavgat ve Side, turizm gücü, altyapı gelişimi ve artan yatırım talebiyle Türkiye'de gayrimenkul açısından en güçlü bölgeler arasında yer almaya devam ediyor.