FxPro'nun baş piyasa analisti Alex Kuptsikevich ABD Dolarının petrol fiyatlarındaki yükselişle hafta başında yükselişe geçtiğini ancak, gün içinde hızlı düşüşe geçtiğini belirterek, parabirimlerinden oluşan bir sepet karşılığında çeyrek değer kaybettiğini ifade etti.

"ABD doları, petrol fiyatlarındaki yükselişi takip ederek haftanın başında başlangıçta yükseldi, ancak hızla düşüşe geçerek gün başından bu yana başlıca para birimlerinden oluşan bir sepet karşısında yüzde çeyrek değer kaybetti. Bu hafta piyasalar, Kongre'nin Kevin Warsh'ı Fed Başkanı olarak onaylamasını, Avrupa enflasyonunda bir ivme kazanmayı ve Avrupa Merkez Bankası'ndan şahin bir söylem gelmesini bekliyor. Başlıca endekslerdeki yükselişin de gösterdiği gibi, risk iştahından gelen ek destekle birlikte, bu durum euro büyümesini tetiklemek için yeterli olacaktır.



ABD Adalet Bakanlığı, Powell hakkındaki cezai soruşturmayı kapatıyor ve Senatör Tom Tillis, Warsh'ın Fed Başkanlığı adaylığını desteklemeye hazır. 24 Cumhuriyetçi oydan 13'ünün desteğiyle, merkez bankası Mayıs ortasına kadar yeni bir lidere sahip olacak. Warsh ise uzun vadede enflasyonun yavaşlayacağına kesin olarak inanıyor, ancak Donald Trump'ın isteği üzerine faiz oranlarını düşürmeyeceğini de belirtti.



Yeni Fed başkanının atanmasına ilişkin daha sağlam bir zemin oluşmasıyla birlikte, piyasalar daha güvercinvari bir para politikası duruşunu fiyatlandırmaya başlıyor. Bloomberg uzmanları, Fed'in önümüzdeki 12 ay içinde iki kez faiz indirimi yapacağını öngörüyor – Ekim 2026 ve Mart 2027'de. Ancak, yeni başkan bu süreci hızlandırabilir; bu nedenle ABD doları üzerinde artan bir baskı görüyoruz.



Bloomberg tarafından anket yapılan uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) Haziran ayı gibi erken bir tarihte önemli kararlar almasını bekliyor. Ve özellikle odak noktası para politikası sıkılaştırması. Piyasalar, faiz artırımlarına ilişkin erken bir sinyali bu hafta gibi erken bir tarihte alabilir ve bu da yatırımcıların hazırlanmasına yardımcı olabilir. Christine Lagarde'dan şahin bir söylem ve para politikasında farklılaşma beklentileri, EURUSD paritesini güçlü bir şekilde destekliyor. Özellikle de Avrupa enflasyonunun Nisan ayında %3'e yükseleceği, 2022'den bu yana en yüksek seviye olacağı tahmin edildiği için bu durum daha da geçerli.



Güvenli liman varlığı olarak görülen ABD doları, yapay zekâya yeniden yatırım yapan ABD hisse senedi endekslerindeki devam eden yükselişten baskı altında. Yatırımcılar Ortadoğu'daki jeopolitik çatışmaya yavaş yavaş alıştıkça ve ateşkesin devam etmesinin tırmanmadan daha olası olduğuna inandıkça, S&P 500 ve EURUSD destek buluyor.



Faiz artırımı sinyallerinin sadece Avrupa Merkez Bankası'ndan değil, Japonya Merkez Bankası'ndan da gelmesi muhtemel. Bloomberg uzmanları da Haziran ayında Japonya Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırma döngüsüne yeniden başlamasını bekliyor. Ancak Kazuo Ueda'nın iletişiminde herhangi bir hata yapması durumunda, USD/JPY paritesinin yukarı yönlü trendine devam etme riski bulunuyor."