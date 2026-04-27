Ticaret Bakanlığı, 48'inci Yapı Fuarı İstanbul'un açılışında sektörün ihracattaki yükselişine dikkat çekerek yapı malzemelerinin stratejik önemini vurguladı.

İSTANBUL (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 48'inci Yapı Fuarı İstanbul'un açılışının gerçekleştirildiğini duyurdu. Açılış törenine Bakan Yardımcısı Ö. Volkan Ağar da katılarak bir konuşma yaptı. Fuar kapsamında yapılan açıklamada, yapı malzemeleri sektörünün demir-çelikten seramiğe, camdan yalıtıma ve prefabrik yapılara kadar geniş bir üretim yelpazesine sahip olduğu ve Türkiye sanayisinin en stratejik alanlarından biri olduğu vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, sektörün yalnızca inşaat faaliyetlerinin temelini oluşturmakla kalmadığı, aynı zamanda birçok alt sanayi kolunu besleyen güçlü bir ekosistem oluşturduğu ifade edildi. Bu üretim gücünün dış ticarete de doğrudan yansıdığı belirtilerek, 2025 yılı itibarıyla sektör alt bileşenlerinin ihracatının 35,5 milyar dolara ulaştığı ve bir önceki yıla göre yüzde 6 artış kaydedildiği açıklandı. Fuarın uluslararası katılımına da dikkat çekilerek, 126 ülkeden 44 bin ziyaretçi ve 19 ülkeden 122 katılımcı firmanın yer aldığı, bu yıl ise yaklaşık 500 katılımcı ve 40 bini aşkın ziyaretçiyle sektörün küresel ölçekteki gücünün daha da görünür hale geldiği ifade edildi.

Ticaret Bakanlığı, Türk yapı malzemeleri sektörünün üretim ve ihracat başarısını artırmak için desteklerin süreceğini belirterek, sektörün uluslararası pazardaki konumunun daha da güçlendirileceğini vurguladı.