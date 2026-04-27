Keşan Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alan İpsala Pirinci için Antalya'da düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı kapsamında plaket takdim töreni yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye'de Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş toplam 46 coğrafi işaretli ürün bulunurken, İpsala Pirinci bu listeye 41. ürün olarak dahil oldu.

Yaklaşık 6 yıllık detaylı ve titiz bir çalışma süreci sonucunda elde edilen bu tescil ile İpsala Pirinci, Trakya Bölgesi'nin Avrupa Birliği tarafından tescillenmiş ilk ve tek coğrafi işaretli ürünü olma özelliğini kazandı.

İpsala Pirinci'nin Avrupa Birliği nezdinde tescillenmesi; bölgenin tarımsal üretim gücünün korunması, ürünün uluslararası pazarlarda rekabet gücünün arttırılması ve katma değerinin yükseltilmesi açısından önemli bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu tescil ile birlikte üretimden tüketime kadar olan süreçte kalite, güvenilirlik ve izlenebilirlik daha güçlü bir şekilde teminat altına alınmıştır.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Keşan TSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı, elde edilen başarının güçlü bir ekip çalışmasının sonucu olduğunu belirtti.

Söz konusu tescilin üreticiye emeğinin karşılığını daha güçlü ve daha kârlı alma imkânı sunacağını ifade eden Şapçı, Keşan TSO olarak bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerinin korunması, geliştirilmesi ve uluslararası alanda tanıtımının güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

AB TESCİLLİ PİRİNÇ TADIMA SUNULDU

Öte yandan YÖREX Yöresel Ürünler Fuarı, ANFAŞ Fuar Merkezi'nde İpsala pirinci, Avrupa Birliği coğrafi işaret tesciliyle ziyaretçilerin ve sektör temsilcilerinin ilgi odağı oldu.

Stantta ağırlanan misafirlere İpsala pirincinin özellikleri anlatılırken, hazırlanan tadım etkinlikleriyle ürünün lezzeti ziyaretçilere bizzat sunuldu. İpsala'nın bereketli topraklarından sofralara uzanan bu yolculuk, fuar ziyaretçilerinden tam not aldı.

Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla gerçekleşen açılışta, İpsala Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Sezer ve Genel Sekreter Cüneyt Altınbaş da hazır bulundu. Fuarda yer alan İpsala standı, protokol üyeleri ve yerel üreticiler tarafından ziyaret edildi.