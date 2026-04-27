TÜİK'in Nisan 2026 verilerine göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde güven kaybı yaşanırken, inşaat sektöründe dikkat çeken bir artış kaydedildi. Veriler, inşaat sektöründe toparlanma sinyallerinin güçlendiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Nisan 2026 dönemi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endeksleri, ekonomide sektörler arası farklı seyri ortaya koydu.

Mevsim etkilerinden arındırılmış verilere göre, hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,1 azalarak 109,7 seviyesine geriledi. Sektörde son üç aylık iş durumu yüzde 4,7 düşerken, hizmetlere olan talep de yüzde 2,5 azaldı. Gelecek üç aya ilişkin talep beklentisinde de yüzde 2'lik düşüş kaydedildi.

Perakende ticaret sektöründe de benzer bir tablo görüldü. Güven endeksi yüzde 1,8 azalışla 111,6 seviyesine indi. Son üç aylık iş hacmi ve satışlar yüzde 2,5 gerilerken, mevcut mal stok seviyesinde yüzde 1,1 düşüş yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin satış beklentileri de yüzde 1,6 azaldı. Buna karşın inşaat sektörü güven endeksi Nisan ayında yüzde 3,6 artarak 83,6 değerine yükseldi. Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,9 artış gösterirken, gelecek üç ayda toplam çalışan sayısı beklentisi yüzde 4,3 yükseldi.