Bursa'da Yenişehir Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, '2019'da emeklilerin yüzde 7'si en düşük aylık alıyordu. Bugün bu oran yüzde 31'e çıktı. Yani her üç emekliden biri taban aylığa bağımlı hale geldi' dedi.

Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Yenişehir Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Erkan Erdem, temmuz ayında yürürlüğe girecek en düşük emekli aylığı düzenlemesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Erdem, Meclis'e sunulan torba kanun teklifiyle en düşük emekli aylığı 20 bin liradan 23 bin 552 liraya yükseltileceğini ve 5,1 milyon emeklinin yararlanması beklendiğini hatırlattı.

Açıklamada, en düşük emekli aylığı uygulamasının kapsamına dikkat çeken Erdem, uygulamanın 2019'da bin lira ile başladığını ve o dönem yaklaşık 800 bin emekliyi kapsadığını belirtti. Erdem, '2019'da emeklilerin yüzde 7'si en düşük aylık alıyordu. Bugün bu oran yüzde 31'e çıktı. Yani her üç emekliden biri taban aylığa bağımlı hale geldi' dedi.

Güncel rakamlara da yer veren Erdem, 'Buna göre Temmuz 2026'da en düşük emekli aylığı 23 bin 552 lira olurken, ortalama emekli aylığının bunun yalnızca yüzde 17 fazlasıyla yaklaşık 27 bin 700 lira olması bekleniyor. DİSK-AR'ın Temmuz 2025 tarihli raporuna göre emekli aylıklarının asgari ücrete oranı Mart 2025 itibarıyla yüzde 78'e geriledi, 2016 yılına kadar emekli aylığının asgari ücretin üzerinde seyretti' diye konuştu.

Açıklamada, en düşük emekli aylığı uygulamasının belirli bir kurala bağlı olmadığına dikkat çeken Erdem, '2008'de kaldırılan bu uygulamaya, emekli aylıkları çok düştüğü için 2019'da geri dönüldü. Ancak bunu bir sisteme veya kurala bağlanmadı. Her defasında ayrı bir yasal düzenlemeyle yapılıyor. Bu durum otuz yıl prim ödeyen emekliyle daha kısa süre çalışmış emekliyi dipte eşitliyor. Kök aylıkları prim esasına göre kalıcı biçimde güncellenmeli, en düşük aylık uygulaması belirli bir kurala bağlanmalı' dedi.