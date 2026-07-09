Gazeteci Tural Şahbazlı, 2024 yılından bu yana Kahramanmaraş Valiliği bünyesinde görev yapan bazı şube müdürlerinin, makam aracı tahsis hakları bulunmamasına rağmen valiliğe ait resmi araçları özel işlerinde kullandıkları yönündeki iddiaları defalarca gündeme getirmelerine rağmen bugüne kadar herhangi bir idari işlem yapılmadığını belirterek konuyu yeniden kamuoyunun dikkatine taşıdı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Gazeteci Şahbazlı, özellikle söz konusu araçla ilgili yapılan başvurulara rağmen İl İdare Kurulu tarafından herhangi bir soruşturma veya inceleme başlatılmamasının kamuoyunda ciddi soru işaretleri oluşturduğunu ifade etti. Bu kapsamda İl İdare Kurulu Müdürü Hamit Kılınç'ın neden bugüne kadar herhangi bir işlem tesis etmediğinin de merak konusu olduğunu dile getirdi.

Paylaşılan görüntülerde, valiliğe ait resmi bir araçla devlet hastanesine gelen ilgili müdürün hastanede bulunduğu sırada aracın motorunun çalışır vaziyette, kliması açık şekilde personel tarafından bekletildiği görülüyor. Görüntülerin kamu kaynaklarının kullanımına ilişkin çeşitli soruları da beraberinde getirdiğini belirten Gazeteci Tural Şahbazlı, söz konusu aracın hangi gerekçeyle ilgili müdürün kullanımına verildiğinin, makam aracı tahsis hakkı bulunup bulunmadığının, resmi aracın neden özel iş ve işlemler için kullanıldığı izlenimi oluşturduğunun ve personelin araç içerisinde uzun süre bekletilmesinin gerekçesinin kamuoyuna açıklanması gerektiğini söyledi.

Gazeteci Tural Şahbazlı ayrıca, kamuoyunda uzun süredir dile getirilen 'Bana bir şey olmaz, hanımefendi benim arkadaşım.' şeklindeki iddiaların da açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirterek, bu ifadelerde bahsedilen kişinin kim olduğunun ve söz konusu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığının yetkililer tarafından açıklanmasını istedi. 237 sayılı Taşıt Kanunu'na göre kamuya ait araçların yalnızca kamu hizmetinin gerektirdiği amaçlarla kullanılabileceğini, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ise kamu görevlilerine kamu mallarını koruma ve kamu yararına uygun kullanma sorumluluğu yüklediğini hatırlattı.

Şahbazlı, gazetecilik görevinin ve kamu adına denetim sorumluluğunun bir gereği olarak, Kahramanmaraş Valiliği'nin kamuoyunda oluşan soru işaretlerini giderecek açık, şeffaf ve tatmin edici bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade etti.