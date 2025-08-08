Gazeteci Yazar Mesut Demir, Orman Genel Müdürlüğü’nün Özel Ağaçlandırma projesinde Ankara başta olmak üzere 40’ın üzerinde ilde yapılmasına izin vermesine karşılık Bursa’ya 4 yıldır izin vermemesi Bursalı vatandaşları isyan ettirdiğini kaleme aldı.

BURSA (İGFA) – İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir’in köşe yazısı…

Bursa’da ne yok, Bursa neden 4 yıldır alınmıyor?

Bursa’da köylülerin en büyük beklentisi…

4 yıldan buyana milletvekillerine sorunu dile getirmelerine rağmen Bursa’nın bu kapsama alınmamasının bir nedeni var mı?

Konu ne diyeceksiniz?

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Orman Genel Müdürlüğü’nün Özel Ağaçlandırma adı altındaki yönetmeliğinden bahsediyoruz.

2021 yılından buyana Adıyaman, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Nevşehir, Şanlıurfa, Uşak, Ağrı, Iğdır, Kırşehir, Ardahan, Kars, Erzurum, Çankırı, Nevşehir, Sivas, Gümüşhane, Muş, Bayburt, Amasya, Tokat, Yozgat, Bingöl, Kayseri, Kırıkkale, Tunceli, Çorum, Erzincan, Bitlis, Van, Siirt, Konya, Aksaray, Mardin, Karaman, Batman, Şırnak, Niğde, Artvin ve Afyonkarahisar illerinde Özel Ağaçlandırma projesine izin veriliyor.

Bursa ise 4 yıldır listede yok.

Nedir Özel Ağaçlandırma yönetmeliği?

Asli ve odun dışı orman ürünlerinin üretileceği ormanların kurulması amacıyla gerçek ve tüzel kişiler

tarafından yapılacak ağaçlandırmalara Özel Ağaçlandırma denir.

“31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun 57 nci, 59 uncu, 60 ıncı, 63 üncü, ek 5 inci maddesi ve ek 12 nci maddesi ile 29/6/2011 tarihli ve 645 sayılı Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 23.08.2012 ve 28390 sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Ağaçlandırma yönetmeliği” ile, 31/10/1985 tarihli ve 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d), (e) ve (f) bentleri ile 11, 13 ve 29 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 11 Ocak 2017 Tarihli 29945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik” tir.

Bursa’da son haftalarda çıkan orman yangınlarında içimiz kan ağladı, ciğerlerimiz yandı.

Buna rağmen Özel Ağaçlandırma konusunda Bursa’ya izin verilmemesinin nedeni ne olabilir?

Bursalı bir köylü vatandaşımız, milletvekiline aynen şu ifadelerde bulunuyor;

“Sayın Vekilim, Orman Genel Müdürlüğü’nün Özel Ağaçlandırma diye bir yönetmeliği var. Her yıl nisan ve eylül aylarında Orman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen illerde başvurular alınıyor, boşluklu yani üzerinde yeterince ağaç bulunmayan orman parselleri öncelikli olarak orman köylülerine verilerek ceviz, kestane, zeytin gibi bölgesine uygun meyve fidanları ile ağaçlandırma yapılmak suretiyle 49 yıllığına kiraya veriliyor. Ama gel gelelim Bursa 4 yıldır başvuruya kapalı. Bir çok kişi bu konuda mağdur. Talebim kişisel değil, Bursa genelini ilgilendiriyor…” diye devam ediyor.

Bursa’nın ormanlara, ağaçlandırmaya ihtiyacı var.

Son yangınlarda FETÖ’cü hainlerin bu yangınları çıkarttığı ortaya çıktı.

Hal böyle iken, Orman Genel Müdürlüğü’nün Özel Ağaçlandırma projesine Bursa genelinde izin verilmemesi düşündürücü…

Ya Bursa’nın ağaçlandırılmasını istemeyenler var, ya da bu alanlara konut yapmak isteyenler var.

Yeşil Bursa’nın tarım arazisi ovasının yıllarca beton yığınına dönmesinin ardından şimdi de yanan ormanlık alanlara mı sıra geldi konut yapmak için?

Bu duruma Bursa milletvekilleri el koymalı ve Bursa’nın ağaçlandırılması için Orman Genel Müdürlüğü’nün Bursa ambargosunu ortadan kaldırmalı.

Bursa hepimizin, herkes bu konuda elini taşın altına koymalı.

Sağlıklı ve esen kalın…