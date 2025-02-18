Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yaşlılara yönelik her türlü hizmetin verildiği YADEM programıyla 65 yaş üstü vatandaşların kapısını çalıyor, dertlerini dinliyor ve attıkları her adımla yürekleri ısıtıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) ekipleri her gün 65 yaş üstü vatandaşları evinde ziyaret ederek bir an olsa yalnız bırakmıyor.

En zor anlarında yanlarında

Eli öpülesi yaşlıları ziyaret eden YADEM, vatandaşlara düzenli olarak kişisel bakım, sağlık desteği ve evde temizlik hizmetleri veriyor ve yaşlıların zor zamanlarında yanında oluyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın selamlarını ileten ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların adreslerine gidiyor, şehrin dört bir yanında kapılarını çalıyor, sorunlarını ve taleplerini dinliyor.

“Biz her zaman buradayız…”

Vatandaşların istek ve taleplerine süratle cevap veren Büyükşehir, şehirde attığı her adımla yaşlıların yüreklerini ısıtıyor ve bir ele, nefese ihtiyaç duyan her bir vatandaşa “Biz buradayız” mesajını iletiyor.