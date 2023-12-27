Hematoloji hastası çocuklar, genç gönüllülerden oluşan Ahenk Leo Kulübü desteği ile Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde düzenlenen yeni yıl partisinde 2024’e merhaba dediler. İyileşmiş, ayakta ve yatan hastaların katıldığı partide çocuklar müzikli eğlence, sihirbazlık gösterisi, palyaço, balon şov gibi etkinliklerle hep beraber gönüllerince eğlendiler.

Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi Çocuk Hematolojisi Bölümü’nden Prof. Dr. Barış Malbora ve Prof. Dr. Avni Atay bu yılbaşı partisinin hematoloji hastası çocuklara moral ve motivasyon katarak tedavi süreçlerine de destek vereceğini söyledi.

Ahenk Leo Kulübü Başkanı ve üyelerinden oluşan gönüllü gençler, yılbaşında hastanede tedavisi devam eden ve tedavisi tamamlanmış olan 4-17 yaş arası çocukların katıldığı partide çocuklarla birlikte eğlenceli dakikalar geçirdiler, çocukların neşeli gülücüklerine ve heyecanlarına ortak oldular. Etkinlik sonunda kulüp üyeleri onlara kapılarını açan Yeni Yüzyıl Hastanesi Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi yöneticileri, doktorları ve çalışanlarına teşekkür etti.