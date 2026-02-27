Avrupa merkezli Help Yetim Derneği, Mali'nin Celibugu kırsalı başta olmak üzere Afrika'nın en ücra köylerine ulaşarak 700 aileye gıda ve ihtiyaç desteği sağladı.

MARDİN (İGFA) - Merkezi Avrupa'da bulunan ve insani yardım çalışmalarıyla adından söz ettiren Help Yetim Derneği, Afrika'nın mahrumiyet bölgelerinde gerçekleştirdiği kapsamlı yardım organizasyonuyla yüzlerce ailenin yüzünü güldürdü.

Mali'nin Celibugu kırsalı başta olmak üzere, en ücra ve ihtiyaç sahibi köylere ulaşan dernek, bölgedeki yetim ailelere ve ihtiyaç sahiplerine geniş kapsamlı bir destek paketi sundu.

25 TONLUK DEV GIDA YARDIMI

Help Yetim Derneği Başkanı Cahit Ataş'ın bizzat katılımıyla gerçekleştirilen dağıtımlarda, açlık sınırı altında yaşam mücadelesi veren 700 aileye gıda kolileri ulaştırıldı. Her bir ailenin bir aydan fazla sürecek mutfak ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlanan koliler, toplamda 25 tonluk dev bir yardıma dönüştü. Bunun 17 ton 500 kilogramını temel besin kaynağı olan pirinç oluşturdu. Hayırseverlerin zekât ve sadakaları da titizlikle ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

SADECE YARDIM DEĞİL, SÜRDÜRÜLEBİLİR DESTEK

Yardımlar sadece gıda ile sınırlı kalmadı. Yetim ailelere geçim kaynağı olması için süt keçileri dağıtıldı, kadınların üretime katılabilmesi amacıyla dikiş makineleri hediye edildi. 'Yetim Giyindirme' projesiyle yüzlerce çocuğa yeni kıyafetler verildi, hareket kısıtlılığı yaşayan ihtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye desteği sağlandı. Ayrıca bölgenin en büyük sorunlarından biri olan temiz suya erişim için yeni su kuyuları açılarak halkın hizmetine sunuldu.

'KARDEŞLİK KÖPRÜLERİ KURMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cahit Ataş, dağıtım sırasında yaptığı açıklamada, 'Buradaki kardeşlerimizin durumu gerçekten çok zor. Bizler Avrupa'daki hayırseverlerimizin emanetlerini en doğru noktaya, en muhtaç ailelere ulaştırmak için buradayız. Sadece karınlarını doyurmayı değil, dağıttığımız dikiş makineleri ve süt keçileriyle onlara bir gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz.' dedi.

Help Yetim Derneği, Afrika genelinde yürüttüğü bu ve benzeri projelerle, mazlum coğrafyalarda kardeşlik köprüleri kurmaya ve yetimlerin hamisi olmaya devam edeceğini bir kez daha kanıtladı.