Avrupa'daki Türklerin desteğiyle, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti yakınlarındaki Arakan Mülteci Kamplarında yaşayan kadınlar için umut dolu bir proje hayata geçirildi. Help Yetim'in gönderdiği dikiş makineleri kadınların umudu oldu.İSTANBUL (İGFA) - Avrupa'daki Türklerin destek verdiği Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile birlikte yürüttüğü proje kapsamında, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren kadınların meslek sahibi olmaları için dikiş nakış kursları düzenledi.

Avrupa'daki Türklerin desteğiyle hayata geçirilen bu proje, Arakanlı kadınlar için bir umut ışığı oldu.

32 numaralı kampta açılan kurslara katılan 120 yetim anneye, eğitimlerini tamamlamalarının ardından birer dikiş makinesi hediye edildi.

Projenin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayan Help Yetim İnsani Yardım Organizasyonu Başkanı Cahit Ataş, dikiş makinelerinin dağıtımı sırasında yaptığı konuşmada, projenin kadınların hayatlarına dokunmak ve onlara bir umut ışığı olmak için başlatıldığını belirterek, kadınların kendi ayakları üzerinde durabilmeleri, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmeleri için elimizden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Dikiş kursunun sorumlusu Hasine Hada, kurslara katılan kadınların kamptaki diğer kadınlara göre daha şanslı olduklarını belirtti. Hada, kurslar sayesinde kadınlar hem bir meslek öğrendiğini, hem de kendi geçimlerini sağlayabilecek bir beceri kazandığını söyledi.