Kayseri’de yaşayan hayırsever Şerife Çağlayan adlı kadın Talas’ta bulunan kendine ait evi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bedelsiz olarak bağışladı.

Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Derneğin kız çocuklarını okutma projelerini yakından takip ettiğini ve ölümünden sonra tüm hakları derneğe ait olmak üzere evini bağışlamaya karar verdiğini belirten Çağlayan, dernek avukatı Niyazi Ünalmış , Kayseri Şube yöneticileri İbrahim Altuntaş ve Nurdan Everekli ile birlikte tapu müdürlüğüne giderek bağış işlemini gerçekleştirdi.

Doğru bir karar verdiğine yürekten inandığını, memleketini, Mustafa Kemal Atatürk’ü seven, çağdaş kızların yetişmesine katkıda bulunmaktan son derece memnun olduğunu vurgulayan Şerife Çağlayan’a Şube Başkanı Seval Genç ve yönetim kurulu üyeleri teşekkür ederek, bu davranışından dolayı kutladılar. Bağış haberini alan dernek genel merkez yöneticileri ve üyeleri de Çağlayan’a teşekkür mesajları gönderdiler.