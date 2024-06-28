Edirne İl Jandarma Komutanlığı, yaz aylarının gelmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte artan boğulma vakalarına karşı Enez ilçesinde bulunan Vakıf Sahili'nde tatilcileri uyardı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarına aralıksız devam eden Edirne İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Vakıf Sahili'nde bulunan turistlere boğulma riskinin önlenmesi için alınabilecek önlemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.

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