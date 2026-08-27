Kayseri Talas Belediyesi'nin yaklaşık 20 yıldır sürdürdüğü Kalite Yönetim Sistemi, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen dış tetkikin ardından bir kez daha tescillendi. TSE tarafından yenilenen TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi, Talas Belediyesinin kalite odaklı hizmet anlayışını 2029 yılına kadar sürdüreceğini belgeledi.

KAYSERİ (İGFA) - TSE tarafından düzenlenen yeni belgede, Kayseri Talas Belediyesi'nin TS EN ISO 9001:2015 standardının gerekliliklerini karşılayan bir Kalite Yönetim Sistemine sahip olduğu belirtilirken, belgenin düzenlenme tarihi 11 Ağustos 2026, geçerlilik tarihi ise 11 Ağustos 2029 olarak yer aldı. Belgenin ilk belgelendirme tarihi ise 16 Mart 2006 olarak kayıtlara geçti.

20 YILDIR KALİTE STANDARDI

Talas Belediyesinde kalite yolculuğu 2005 yılında alınan kalite belgesiyle başladı. 2006 yılında ilk belgelendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sistem, yıllar içerisinde yapılan yenilemeler ve standart güncellemeleriyle sürdürüldü. 2011 yılında ISO 9001:2008 standardına geçilirken, sonraki süreçte ISO 9001:2015 standardına uyum sağlandı.

Belediyede Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini korumak amacıyla düzenli iç tetkikler gerçekleştirilirken, TSE tarafından yapılan dış tetkiklerle de sistemin standartlara uygunluğu kontrol ediliyor. Bu yıl yaz döneminde gerçekleştirilen dış tetkikin başarıyla tamamlanmasının ardından yeni kalite belgesinin düzenlenmesiyle Talas Belediyesinin 20 yıllık kalite geleneği bir kez daha tescillenmiş oldu.

'KALİTEYİ BİR BELGE DEĞİL, HİZMET ANLAYIŞI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kalite çalışmalarının belediyecilik anlayışının önemli bir parçası olduğunu belirterek, 'Biz kaliteyi yalnızca duvarda asılı bir belge olarak görmüyoruz. Kalite; işimizi doğru yapmak, vatandaşımızın memnuniyetini öncelemek ve hizmetlerimizi her geçen gün daha iyi hale getirmek demektir. Yaklaşık 20 yıldır devam eden bu sistemin TSE tarafından yeniden tescillenmesi, kurumsal yapımızın ve hizmet anlayışımızın sürdürülebilirliğinin önemli bir göstergesidir. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

HEDEF SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

Talas Belediyesinin kalite yönetim anlayışı kapsamında hizmet süreçlerinin düzenli olarak gözden geçirilmesi, kaynakların etkin kullanılması, çalışanların gelişiminin desteklenmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması hedefleniyor.

Yeni belgeyle birlikte Talas Belediyesinin TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi 11 Ağustos 2029 tarihine kadar geçerliliğini koruyacak. Böylece 2005 yılında başlayan kalite yolculuğu, yeni belgeyle birlikte kesintisiz şekilde devam edecek.