Hızlı tüketim sektörünün global oyuncusu Hayat Kimya’nın geleneksel hale gelen 23 Nisan Resim Yarışması büyük bir heyecanla gerçekleşti. İki farklı yaş kategorisinde yarışan minik ressamlar birbirinden özel hediyelerin sahibi oldu.İSTANBUL (İGFA) - Hayat Kimya, Geleneksel 23 Nisan Resim Yarışması sonuçları açıklandı

İki faklı yaş kategorisinde değerlendirilen minik ressamlar, 3-7 yaş ve 8-15 yaş kategorilerinde hünerlerini sergiledi.

Yarışma sonucunda 3-7 yaş kategorisinde üçüncülüğü paylaşan Asel Lina Sararmış, Nil Aktan ve 8-15 yaş kategorisinde üçüncülüğü paylaşan Cemre Nil Yıldız, Elif Ecrin Tamam Lego seti, 3-7 yaş kategorisinde ikinci olan Betül Er ve 8-15 yaş kategorisinde ikinci olan İrem Ünver scooter, son olarak 3-7 yaş kategorisinde lider koltuğunu paylaşan Elif Tanem Olgun ve Furkan Uras Dinç ve 8-15 yaş kategorisinde zirvede parlayan İrem Sülüç birincilik ödülü olarak bisiklet kazandılar.