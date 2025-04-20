KO-MEK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda da birbirinden farklı etkinliklerle çocuklara unutamayacakları bir bayram yaşattı.KOCAELİ (İGFA) - KO-MEK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara hem eğlenebilecekleri hem de yeteneklerini keşfedebilecekleri özel atölyeler sunuyor. KO-MEK’in en dikkat çeken etkinliklerden biri de “İp Sanatı Atölyesi” oldu.

RENKLİ İPLERLE BAMBAŞKA DÜNYALARA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda çocuklara keyifli anlar yaşatıyor. KO-MEK’in kurduğu atölyelerde çocuklar gönüllerince eğlenirken aileleri de onların mutluluğuna ortak oluyor. 19-23 Nisan tarihleri arasında İzmit Milli İrade Meydanı’nda kurulan “İp Sanatı Atölyesi’nde gerçekleşen etkinlikte çocuklar, renkli iplerle bambaşka dünyalar kurmanın keyfini yaşadı. El becerilerini geliştirdikleri, odaklanma ve sabır kazandıkları bu yaratıcı etkinlikte çocuklar, ipleri düğüm düğüm sanata dönüştürdü.

HEM EĞLENCELİ HEM DE EĞİTİCİ

İp Sanatı Atölyesi sadece eğlenceli değil, aynı zamanda öğretici yönüyle de öne çıkıyor. Renklerin enerjisiyle birleşen ipler, çocukların estetik duygularını harekete geçirirken, kendi elleriyle yaptıkları eserleri evlerine götürmenin mutluluğunu da yaşadı.

HAYAL GÜCÜNÜN SINIRLARINI ZORLADILAR

Ailelerin de izleyici olarak katılım sağladığı atölye, çocuklara üretmenin, paylaşmanın ve sanatsal ifadenin güzelliğini yaşattı. KO-MEK’in İp Sanatı Atölyesi’nde bir ipin ucundan tutan her çocuk, hayal gücünün sınırlarını zorlayarak benzersiz bir deneyimin sahibi oldu.