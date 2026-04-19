İstanbul ve Adana'daki büyük operasyonda 1.107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda silah parçası ele geçirildi. 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı, İstanbul ve Adana'da düzenlediği büyük operasyonda, silah ticaretine ve kaçakçılığına ağır bir darbe vurdu. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 1.107 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 1.021 ruhsatsız tabanca ve 1.264 tabanca yapımında kullanılan muhtelif parça bulundu. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ise, 86 ruhsatsız tabanca, 276 kurusıkı tabanca, 388 tabanca parçası ve 23 tabanca şarjörü ele geçirdi.

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, silah ticareti yaptığı tespit edilen 5 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyon, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik önemli bir adım olarak kaydedildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, suç örgütlerine yönelik mücadelesini kararlılıkla sürdürürken, toplum güvenliği için büyük bir tehdit oluşturan kaçak silah ticaretine karşı etkin adımlar atmaya devam edeceğini duyurdu.