Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, 37 adet içimlik sentetik kannabinoid emdirilmiş kağıt ele geçirildi. Bir şüpheli yakalanarak adli işleme tabi tutuldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Osmangazi ilçesinde yapılan operasyonda, bir şüpheli şahsın yapılan üst aramasında, sentetik kannabinoid içeren 37 adet A4 boyutunda kağıt ele geçirildi.

Bu kağıtlar, toplamda 46.000 içimlik sentetik kannabinoid madde taşıyordu. Ele geçirilen bu maddelerin, uyuşturucu ticaretine yönelik büyük bir tehdit oluşturduğu belirtiliyor. Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak adli işlemler için ilgili mercilere teslim edildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde ile mücadeledeki kararlılığını bir kez daha vurgulayarak, bu tür suçlarla mücadeleye devam edeceğini belirtti.

