İçişleri Bakanlığı koordinesinde 30 ilde düzenlenen operasyonlarda 518 kilogram uyuşturucu madde ve 133 binden fazla hap ele geçirildi.

ANKARA (İGFA) - Türkiye genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde ve İl Jandarma Komutanlıklarının katılımıyla 30 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyonlarda toplam 750 narkotik ve asayiş ekibi ile 4 bin 500 personel görev aldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı analiz ve takip timlerinin desteğiyle yürütülen çalışmalarda sokak satıcılarının sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda 518 kilogram uyuşturucu madde ile 133 bin 66 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca 392 şüpheli gözaltına alındı; bunlardan 122'si tutuklanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, gençleri hedef alan uyuşturucu şebekelerine karşı mücadelenin ülke genelinde kararlılıkla ve kesintisiz şekilde devam edeceğini vurguladı.