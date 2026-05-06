Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, makine arızası nedeniyle sürüklenen tekneyi müdahale ederek Kocaeli Ereğli'de emniyete aldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Kirazlıyalı açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 6 kişinin bulunduğu 11 metre uzunluğundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen KIYEM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu, sürüklenen tekneye ulaşarak yedekleme işlemini gerçekleştirdi. Yapılan müdahale sonrası tekne güvenli şekilde Kocaeli Ereğli'ye çekildi.

Yetkililer, teknede bulunan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.