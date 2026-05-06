Bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin Türkiye'ye giriş, çıkışı, transit geçişi ve serbest bölgelerdeki işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlendi. Eski yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, bitki sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım attı. Bitki Karantinası Yönetmeliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak ilan edildi.

Yönetmelik, bitki ve bitkisel ürünlerin ülkeye giriş-çıkışında zararlı organizmaların önlenmesi, resmî kontrollerin standartlaştırılması ve bitki sağlığının korunması amacıyla hazırlanırken, 3 Aralık 2011 tarihli eski Bitki Karantinası Yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı.

Buna göre, tüm giriş-çıkış işlemleri Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden yapılarak dijitalleşme hedeflenirken, belge kontrolü, beyan kontrolü ve bitki sağlığı kontrolü olmak üzere üç aşamada yapılması hedeflendi. Yeni yönetmelikle karantinaya tabi zararlı organizmaların listeleri de güncellendi. Yüksek riskli ürünler için özel önlemler getirildi.

İthalatta Bitki Sağlık Sertifikası zorunlu tutulurken, standartlar uluslararası kurallara (ISPM) uyumlu hale getirildi. ISPM 15 standartlarına uymayan ahşap ambalaj malzemelerine giriş izni verilmemesi kararlaştırıldı.

Yeniden İhracat ve Transit: Serbest bölgeler ve yeniden ihracat (re-export) işlemlerine ilişkin detaylı hükümler eklenirken sahte belge, usulsüz işlem ve eksiklik durumlarında sevkiyatın iadesi veya imhası gibi yaptırımlar netleştirildi.

Yönetmeliğin 90 gün sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Detaylarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz