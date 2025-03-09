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Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine katılan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet F-16, E-7T HİK Uçağı ve KC-135R HYİ uçağımız ile tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Romanya hava sahasında planlı eğitim faaliyetlerine katıldı. ANKARA (İGFA) - NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü olarak Romanya hava sahasında yürütülüyor.