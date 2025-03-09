Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Romanya hava sahasında planlı eğitim faaliyetlerine katıldı.ANKARA (İGFA) - NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri ile eş güdümlü olarak Romanya hava sahasında yürütülüyor.

Esnek Caydırıcılık Seçenekleri kapsamında Romanya hava sahasında planlanan eğitim faaliyetine katılan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 adet F-16, E-7T HİK Uçağı ve KC-135R HYİ uçağımız ile tatbikatını başarıyla gerçekleştirdi.

66. Mekanize Piyade Tugayı, Romanya Dacia-25 Tatbikatı'nda 66. Mekanize Piyade Tugayı, Romanya Dacia-25 Tatbikatı'nda

Tatbikata ilişkin görüntüler, Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1898702401651060754

Kaynak: igf