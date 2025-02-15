Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından ilde işsizlik ve kalifiye eleman eksiği sorununun önüne geçerek iş arayanla işvereni buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Hatay İstihdam ve Kariyer Merkezi (HAKİM) Projesi, Hatay’a umut olmaya devam ediyor.

HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) tarafından ilde işsizlik ve kalifiye eleman eksiği sorununun önüne geçerek iş arayanla işvereni buluşturmak amacıyla hayata geçirilen Hatay İstihdam ve Kariyer Merkezi (HAKİM) Projesi, Hatay’a umut olmaya devam ediyor.

HBB Başkanı Mehmet Öntürk’ün vizyon projelerinden olan HAKİM projesi İstişare ve Tanıtım Toplantısı, Büyükşehir Meclis Salonu’nda yapıldı.

HBB, DEVLET KURUMLARI VE STK'LAR BİR ARAYA GELDİ

Toplantıya HBB yöneticileri, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdullah Kılınç, KOSGEB İl Müdürü Mustafa Öztaş, Sanayi İl Müdürü Rıza Evrim, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Çinçin, HESOB Başkanı Aziz Fatih Yılmaz, İl Müdürleri, Hatay Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda konuşmacılar, HBB’nin iş arayan ve işvereni buluşturma hedefiyle hayata geçirdiği projesine katkı sunanlara teşekkürlerini iletti.

6 KURSLA 111 KİŞİYE EĞİTİM VERİLİYOR

HBB yetkilileri, HAKİM projesi kapsamında 2 aşçı yardımcılığı, 1 yaş pasta yapımı, 1 tatlı yapımı kursu, 1 seramik karo döşemeciliği, 1 çağrı merkezi personeli olmak üzere toplamda 6 kurs açıldığını, istihdam etmek üzere 111 kişiye eğitim verildiğini vurguladı. Projeyi il geneline yaymayı hedeflediklerini belirten yetkililer, Reyhanlı ilçesinde aşçı yardımcılığı kursunu başlattıklarını ayrıca İskenderun’da HAKİM merkezleri oluşturduklarını ifade etti.

148 ÖZEL İŞ İLANI WEB SİTESİNDE

HAKİM projesine, https://hakim.hatay.bel.tr/ web sitesinden başvuruların yapıldığını hatırlatan HBB, sitede 148 özel iş ilanının da mevcut olduğunu belirtti.