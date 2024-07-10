Harmancık'ta çeyrek asırlık hayır bu yılda dualar eşliğinde yapıldı.Hasan YALÇIN / bursaekspress.com

BURSA (İGFA) - Bursa'nın Harmancık ilçesine bağlı Akalan Mahallesi köy hayrı edilen dualar ve etkinlikler eşliğinde gerçekleştirildi.

Asırlardır devam eden köy hayrı, Mevlidi şerif okundu, edilen sohbetler sonrasında tüm misafirleri yemekler dağıtılarak, 100 bin TL ye köy ağası secildi. Çocuklara özel yarışmalar düzenlenip çekilişle hediyeler verildi. Kıl çadırda yörük kadınlar elleriyle gözleme yaparak dağıttı.

Hayır Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, dernek başkanları ve vatandaşların katılımıyla ve Bursalıların beğenerek dinledikleri ünlü radyocu Zeynep Akın'ın muhteşem sunumuyla gerçekleşti.

Harmancık Akalan Mahallesi muhtarı ve dernek başkanı katılan tüm misafirlere teşekkür ederek her yıl yapılan hayıra desteklerinden dolayı köy halkına teşekkür etti.