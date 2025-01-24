Bursa'da Osmangazi Belediyesi’nin yarıyıl tatiline giren çocukların güzel ve kaliteli vakit geçirmesi adına kurduğu Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel sahnelendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi tarafından ‘Yarıyıl Şenliği’ kapsamında Yunuseli mahallesinde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’ne giden çocuklar, öğretici ve eğlendirici etkinliklere katılarak tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Yunuseli kapalı pazar alanında kurulan çadırda, her gün farklı etkinlikler yer alıyor. Yarıyıl Şenliği programının dördüncü gününde Grimm kardeşlerin dünyaca ünlü masalı Hansel ile Gretel sahnelendi. Funda Güler’in hem yönettiği hem de oynadığı tek kişilik oyun, çocukların büyük ilgisini topladı. Çadırı tıklım tıklım dolduran çocuklar, oyunu büyük bir dikkat ile izledi.

Çocukların izlerken büyük keyif aldığı oyunda, zengin olmak için yanlış yola sapan yetişkinler ile düştükleri zor durumdan kurtulmaya çalışan çocukların hikayesi komik bir dille anlatıldı.

Mahallelerinde böyle bir etkinlik çadırı kurulduğu için çok mutlu olduklarını ifade eden çocuklar, “Mahallemizde kurulan Çadır Sanat Merkezi ve Kütüphanesi’nde her gün farklı bir etkinlik var. Bu etkinlikler ile sömestr tatilimiz keyifli ve eğlenceli geçiyor. Bu hizmeti mahallemize getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın’a teşekkür ederiz” dedi.