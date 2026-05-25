Bursa'da Yıldırım Belediyesi, Kurban Bayramı'nın huzurlu geçmesi ve ibadetlerin sağlıklı, güvenli ve hijyenik ortamlarda yapılabilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram boyunca; Temizlik İşleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlükleri vatandaşlara hizmet vermek için mesaide olacak.

Bayram boyunca Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri kurban satış ve kesim yerlerinin temizliği için çalışmalarına aralıksız devam edecek. Kurban Bayramlarında klasik hale gelen 'kaçan kurbanlık' görüntülerinin Yıldırım'da yaşanmaması için de gerekli tedbirler alındı. Veteriner işleri Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'boğa yakalama timi' bayram boyunca teyakkuzda olacak. Bayram öncesi ilçedeki ibadethanelerde de hazırlık yapan Yıldırım Belediyesi temizlik işleri ekipleri, camileri temizleyip bayram namazına hazır hale getiriyor. Öte yandan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından bayram öncesinde ihtiyaç sahibi ailelere et dağıtımı gerçekleştirilirken, gluten hassasiyeti olan vatandaşlara da glutensiz baklava dağıtımı yapıldı.

'TÜM TEDBİRLERİ ALDIK'

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı hazırlıklarına ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı huzur, güven ve sağlık içerisinde geçirebilmeleri için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın ibadetlerini hijyenik ve düzenli ortamlarda yerine getirebilmeleri adına gerekli tüm tedbirleri aldık. Bayramın ruhuna uygun olarak dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatmaya da büyük önem veriyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı şimdiden tebrik ediyor, sağlık, mutluluk ve bereket getirmesini diliyorum' ifadelerini kullandı.