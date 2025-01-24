İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Gençler İzmir’i Geziyor” projesi kapsamında yeni yılın ilk durağı Ödemiş oldu. Gençlere şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen geziler kapsamında ikinci tur 26 Ocak’ta yapılacak.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi “Gençler İzmir'i Geziyor” projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençlere yönelik kültür gezilerine devam ediyor.

Gençlere şehrin tarihi ve kültürel zenginliklerini tanıtmak amacıyla düzenlenen geziler kapsamında 2025 yılının ilk durağı Ödemiş oldu. İlçede Gölcük, Birgi ve Çakırağa Konağı gibi önemli yerler ziyaret edildi.

26 Ocak ve 2 Şubat, 9 Şubat, 23 Şubat tarihlerinde düzenlenecek turlar, Ödemiş'te Gölcük ve Birgi'nin yanı sıra Selçuk-Efes ve Şirince gibi tarihi mekânları da kapsayacak. Turlara katılmak isteyen gençler, ayrıntılı bilgi almak ve başvuru yapmak için gencizmir.com web adresini ziyaret edebiliyor.

Proje kapsamında 2024 yılında 16 farklı tur ile yaklaşık bin gence ulaşıldı.