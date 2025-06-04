Bursa'da Yıldırım Belediyesi, kaçak ve plansız yapılaşma ile kararlı mücadelesini sürdürürken, Başkan Oktay Yılmaz, bu konuda en ufak bir müsamaha göstermeyeceklerini vurguladı.BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi, güvenli, ulaşılabilir, çevreyle barışık bir şehir oluşturmak için bir taraftan ilçenin 28 farklı bölgesinde kentsel dönüşüm çalışması yürütürken, diğer taraftan da bu vizyona uymayacak, kent kimliğiyle bağdaşmayan kaçak ve plansız yapılaşmayla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Denetimlerine aralıksız devam eden Yıldırım Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri son iki yılda bin 859 kaçak veya ruhsatsız yapı ile ilgili işlem yaparken, 261’ni ise yıktı.

BETON TABUTLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

Bursa’nın ve Türkiye’nin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Şehrimizin ve insanlarımızın güvenliğini sağlamak için 5 bin modern, güvenli, sosyal donatı alanları ile desteklenmiş konut ürettik. Bu dönem ise hedefimiz 30 bin konut üretmek. Bu vizyonumuza zarar verecek, sekteye uğratacak hiçbir yapılaşmaya izin vermeyeceğiz. Olası bir depremde beton tabutlara dönüşecek binaların yapılmasına hiçbir şart altında müsamaha göstermeyeceğiz. Hemşehrilerimizden istirhamım; kendilerinin ve ailelerinin hayatlarını tehlikeye atacak, maddi zarara uğratacak kaçak yapılaşmaya yönelmemeleri. Çünkü bu yapılar her ne şart altında olursa olsun yıkılacak” dedi.