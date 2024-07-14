Halterde, Avrupa Şampiyonluğu, Dünya ikinciliği ve çok sayıda Türkiye Şampiyonluğu dereceleri elde eden Nevşehir Belediyesi Halter takımı, Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası’nda takım halinde altıncı oldu.

NEVŞEHİR (İGFA) - Çok sayıda branşta amatör sporculara verdiği destekle kısa sürede spor kamuoyunda adından söz ettirmeyi başaran Nevşehir Belediyesi, geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor.

Atletizm, Sutopu, Güreş, Okçuluk, Spor Tırmanış, Wushu Kungfu gibi branşların yanı sıra Halterde de çok sayıda sporcusu ile ulusal ve uluslararası müsabakalara katılan ve çok sayıda sporcusunu milli takımlara gönderen Nevşehir Belediyesi, son olarak Türkiye Halter Federasyonu tarafından Isparta’da düzenlenen Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’na 9 sporcu ile katıldı.

Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirilen ve 63 kulübün 359 sporcu ile katıldığı şampiyonada 159 puan toplamayı başaran Nevşehir Belediyesi Halter Takımı bu puanıyla Türkiye altıncısı oldu.