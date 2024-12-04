Sakarya'nın Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ Vatandaşlarımıza ucuz ekmek satışı için Halk Ekmek çalışmalarına başladık. İlçe merkezimizde 3-4 nokta ile başlatacağımız uygulama ile günde 3-4 bin ekmeği vatandaşlarımıza uygun fiyata vermek istiyoruz” dedi.SAKARYA (İGFA) - Yılın son meclis toplantısında konuşan Akyazı Belediyesi’nin yılın son meclis toplantısı olan Aralık ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. 10 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı meclis toplantısı öncesinde bir aylık çalışmaları içeren video gösterimi gerçekleştirildi.

Meclis maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce gündem dışı konuşmalarda söz alan BBP’li Meclis Üyesi Engin Özgür, Yağcılar Mahallesi’nde gerçekleştirilen asfalt çalışmalarından dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’a teşekkür etti. Özgür’ün ardından konuşan MHP’li Meclis Üyesi Murat Öz ise, doğalgaz çalışmaları sırasında hasar gören yolların kısa sürede yenilenmesinden dolayı Belediye Başkanı Bilal Soykan’a teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın Ada Caddesi’nin altyapısının yenileneceğine dair müjdesini hatırlatan Murat Öz, “ Kendisine yaptığı ve yapacağı çalışmalar için çok teşekkür ediyoruz” dedi. Meclis Üyesi Öz Halk Ekmek ve yeni minibüs hattı çalışmaları hakkında Başkan Soykan’dan bilgi istedi.

Gündem dışı konuşmaların ardından gündeme dair açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Bilal Soykan, “ 6 senede Akyazı’da 400 bin ton asfalt çalışması gerçekleştirdik. 400 bin ton daha atarsak zaten Akyazı’da asfaltsız yol kalmayacak. İlçe merkezimizin yenilenmeme sebebi altyapı sıkıntısıydı. Şimdi Büyükşehir Belediyemiz tarafından altyapı ihalesi gerçekleştirilecek ve ardından ilçe merkezimiz Akyazı’mıza yakışır bir hale getirilecek. İnşallah bu dönem bitmeden Akyazı’da asfaltlanmamış yol kalmayacak” şeklinde konuştu.

Akyazı Belediyesi olarak Halk Ekmek çalışmalarına başladıklarını ifade eden Başkan Soykan, “ İlçe merkezimizde 3-4 nokta ile başlatacağımız uygulama ile günde 3-4 bin ekmeği vatandaşlarımıza uygun fiyata vermek istiyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz” dedi. Yeni minibüs hattı çalışmaları hakkında da konuşan Başkan Soykan, “ 97 bin nüfusu olan büyük bir ilçeyiz. Vatandaşlarımızın ulaşımda yaşadıkları sıkıntıları gidermek için de çalışmalar yapıyoruz. Yeni ilçe terminalinden, TOKİ, KYK Yurdu, Devlet Hastanesi ve Üniversiteyi içerisine alacak şekilde 14 kilometrelik bir hat üzerinde çalışıyoruz. Hatta Yunus Emre, Gazi Süleymanpaşa ve Konuralp Mahallelerimizde hiç minibüs hattı yok. Buraları da içerisine alacak bir hat olmasını istiyoruz. Esnaflarımızı mağdur etmeden vatandaşlarımızın etkin kullanabilecekleri bir çalışmayı hayata geçireceğiz inşallah. Akyazı’da yapılamayan ne varsa yapmaya devam edeceğiz ” ifadelerini kullandı.

Başkan Soykan’ın konuşmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine başlandı ve 10 gündem maddesi karara bağlandı.