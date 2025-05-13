İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari ve Van'da Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 339 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkâri ve Van’da Jandarmamız tarafından düzenlediğimiz operasyonlarda 145 kg metamfetamin, 143 kg eroin ve 51 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hakkâri ve Van Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarma'yı tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, uyuşturucuya karşı yürütülen mücadelenin geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi koruma mücadelesi olduğunun altını çizdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1922297086420164858