Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında mesai arkadaşları ile bir araya gelerek İşçi Bayramı'nı coşku içinde kutladı.

İZMİR (İGFA) - Çiğli Belediyesi hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte; belediye çalışanları, vatandaşlar, sendika temsilcileri, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Erkan Akar ve yönetimi, meclis üyeleri, parti temsilcileri ve bürokratlar ile birlikte bayramın ruhuna yakışır bir atmosfer yaşandı.

Davul ve zurna eşliğinde halayların çekildiği, şarkıların söylendiği programda Başkan Yıldız da çalışma arkadaşlarıyla birlikte halaya katıldı. Başkan Onur Emrah Yıldız'ın samimi görüntüleri vatandaşların da ilgisini çekerken, alanda bulunan çok sayıda kişi halaya dahil olarak bayram sevincini paylaştı.

Çalışanlarla aynı sofrayı, aynı sevinci paylaşmanın önemine değinen Yıldız, 'Biz büyük bir aileyiz. Bu ailenin her ferdi, Çiğli'ye hizmet yolunda büyük bir emek veriyor. Sahada gece gündüz demeden çalışan emekçi kardeşlerimizin hakkını korumak, onların yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Daha adil, daha huzurlu ve daha güçlü bir çalışma ortamı oluşturmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Emeğin değer gördüğü, dayanışmanın büyüdüğü nice 1 Mayıs'larda hep birlikte olmak dileğiyle, tüm emekçilerimizin bayramını yürekten kutluyorum' diye konuştu.