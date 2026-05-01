Adana Valiliği, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

ADANA (İGFA) - Adana Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen planlı çalışmalar kapsamında durdurulan bir araçta arama gerçekleştirildi.

Yapılan aramada araç içerisinde toplam 20 kilo 500 gram esrar maddesi ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, uyuşturucu ile mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, vatandaşların ve özellikle gençlerin korunmasına yönelik çalışmaların aralıksız devam ettiği ifade edildi. Ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması için bilgilendirme faaliyetlerinin de ilgili kurumlarla birlikte sürdürüldüğü kaydedildi.

