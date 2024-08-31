Arabesk müziğinin sevilen ismi Hakan Taşıyan, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

NEVŞEHİR (İGFA) - Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, ünlü sanatçı Hakan Taşıyan’ı başkanlık makamında konuk etti. Taşıyan ile bir süre sohbet eden Arı, kendisine Nevşehir Belediyesi’nin kültür ve sanat projelerinden bahsederek istişarelerde bulundu.

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’i turizmin, sanatın ve sporun da merkezi yapma arzusunda ve hedefinde olduklarını belirten Arı, bu hedef doğrultusunda çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Arı, “Şehrimizin kültür, sanat ve spor potansiyelini en üst düzeye çıkarmak istiyoruz. Nevşehir, sadece turizm ile anılmayıp sanatı ve kültürüyle de tanınan bir merkez olacak. Bu vizyonu gerçekleştirmek için kapsamlı projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Arı daha sonra birlikte fotoğraf çektirdiği Taşıyan’a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek sanat hayatında başarılar diledi.

Taşıyan ise, Nevşehir’de olmaktan dolayı mutluluğunu dile getirerek Başkan Arı’ya teşekkür etti.