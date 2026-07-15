HAK-İŞ Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde 'Unutmadık, Unutmayacağız, Unutturmayacağız' mesajı verdi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

HAK-İŞ Konfederasyonu Mardin İl Başkanı Aziz Adıbelli, konfederasyon olarak 81 ilde eş zamanlı anma etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, '15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmak tarihi bir sorumluluğumuzdur' dedi.

Milletimizin gösterdiği eşsiz direniş ve demokrasiye sahip çıkma iradesini minnetle andıklarını ifade etti.Açıklamada, 251 şehit ve 2.301 gazi hatırlatılarak, HAK-İŞ'in darbe gecesi ve sonrasında demokrasi nöbetlerinin en ön saflarında yer aldığı vurgulandı. Konfederasyona bağlı Ahmet Özsoy, Ali Karslı, Celalettin İbiş ve Hakan Gülşen'in şehit düştüğü, birçok üyenin gazi olduğu belirtildi.

Başkan Adıbelli, HAK-İŞ'in her türlü terör ve vesayet girişimine karşı net duruşunu sürdürdüğünü, 'Terörsüz Türkiye' idealine bağlı kaldıklarını ve Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda barış, huzur ve istikrar için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Adıbelli, 'Demokrasiden ve özgürlüklerden yana duruşumuzu ortaya koymaya devam edeceğiz' dedi.