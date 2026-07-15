Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Şehit Komiser Yardımcıları Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti.

KAYSERİ (İGFA) - 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde yurt genelinde olduğu gibi Kayseri'de de çeşitli etkinlikler düzenlenirken Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte FETÖ'cü hainler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komiser Yardımcıları Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit'in ailelerini ve şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek, şehitleri rahmet ve minnetle andı. Büyükkılıç ve Çiçek'e, 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mesut Koçak, Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan eşlik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ilk olarak Şehit Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay'ın Yeşilhisar'daki ailesini ziyaret etti. Şehidin baba ocağında Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edilirken, Başkan Büyükkılıç, şehit Doğanay'a Allah'tan rahmet, şehidin ailesine sabır diledi.

Büyükkılıç ve Çiçek ile beraberlerindeki heyet şehidin kabrini de ziyaret ederek, Doğanay ve kabristandaki diğer şehitleri rahmet ve minnetle yâd etti. Şehitlik ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Başkan Büyükkılıç, 'FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümünde, Valimiz Sayın Gökmen Çiçek ve protokol üyelerimizle birlikte kahraman Şehit Komiser Yardımcımız Kübra Doğanay'ın kıymetli ailesini ziyaret ettik. Ardından aziz şehidimizi kabri başında dualarla yâd ederek karanfil bıraktık' dedi.

Yeşilhisar Mezarlığı'nda yatmakta olan diğer şehitleri de ziyaret ettiklerini belirten Büyükkılıç, 'Program kapsamında ayrıca Yeşilhisar Mezarlığı'nda Şehit Başkomiser Süleyman Özcan'ın ve hain terör saldırısında hayatını kaybeden Kemal Bulut'un kabirlerini de ziyaret ederek dualar eşliğinde karanfil bıraktık. Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve dualarla yâd ediyor; emanetlerine daima sahip çıkacağımızı bir kez daha ifade ediyoruz' diye konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de şehitlere minnet duyduklarını ifade ederek, 'Her 15 Temmuz'da olduğu gibi şehitlerimize minnettarlığımızı ifade etmek için özellikle Kayseri'nin kahraman evlatlarını 15 Temmuz'da şehit olan Kübra Doğanay kahramanımızın önce ailesi Hikmet ablamıza, Harun ağabeyimize hem minnettarlığımızı ifade etmek için Büyükşehir Belediye Başkanımızla beraber yine Kübra Doğanay'ın mezarındayız' şeklinde konuştu. Vali Çiçek, şehit Kübra Doğanay'ın ailesine minnettar olduklarını da söyleyerek, 'Böyle bir evlat yetiştirdikleri için Allah razı olsun' dedi.

Daha sonra Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte 15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Bünyan ilçesindeki ailesini ziyaret etti.

Büyükkılıç ve Vali Çiçek, Şehit Cennet Yiğit'in kabrini de ziyaret ederek, dualar edip karanfil bıraktı. Başkan Büyükkılıç, şehit ailelerini yalnız bırakmadıklarını kaydederek, '15 Temmuz hain darbe girişiminde şehadete ererek cennetle müjdelenen Cennet Yiğit evladımızın kıymetli ailesini ve kabrini ziyaret ettik. Cennet kızımız, bu vatan uğruna canını feda ederken geride bizlere aziz hatırasını ve sahip çıkmamız gereken emanetlerini bıraktı. Biz de şehidimizi daima rahmet ve minnetle anıyor, kıymetli ailesini hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz' ifadelerini kullandı.

Tüm şehitleri rahmet ve minnetle yâd eden Büyükkılıç, 'Bünyan Şehitliği'ni ziyaret ederek burada Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit ile birlikte ebedi istirahatgahlarında yatan kahramanlarımız Muzaffer Can Ersoy, Eyyüp Gergin, Enes Bediz, Murat Morkoç, Ayhan Işık, Özkan Adıgüzel ve Bekir Öztürk ile Kurtuluş Savaşı'nda vatan uğruna can veren aziz ecdadımızı rahmet, minnet ve dualarla yâd ettik. Bu topraklar, canlarını vatan uğruna feda eden kahramanlarımız sayesinde ilelebet hür kalacaktır. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekânları cennet olsun' ifadelerinde bulundu.

Vali Gökmen Çiçek ise burada yaptığı açıklamada, bütün Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi sokaklarda olduğunu ifade ederek, hainlerin bu milletin birlik ve beraberliğine engel olamamaları için milletçe büyük bir mücadele verildiğini kaydetti. Vali Çiçek, her 15 Temmuz öncesinde olduğu gibi bu yıl da Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve il protokolüyle birlikte şehit ailesini ziyaret ettiklerini belirtti. Ziyaretin, şehit kahramana duyulan minnet ve vefayı ifade etmenin yanı sıra, böyle bir evlat yetiştiren ailesine teşekkür etmek amacıyla gerçekleştirildiğini ifade eden Çiçek, milletin bu kahraman evlatları sayesinde bugün dimdik ayakta durduğunu vurguladı.