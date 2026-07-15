Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucu kullanımını özendirdikleri ve uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 77 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 31'i tutuklandı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen istihbari ve teknik çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ve sosyal medya üzerinden uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını alenen özendiren paylaşımlar yaptıkları tespit edilen 119 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 119 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, düzenlenen operasyonlarda 77 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 76'sı adliyeye sevk edildi. Savcılık, 3 şüpheliyi serbest bırakırken, 21 şüpheliyi adli kontrol, 52 şüpheliyi ise tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Mahkeme, adli kontrol talebiyle sevk edilen 21 şüphelinin tamamı hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarılan 52 şüpheliden 31'i tutuklanırken, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari durumdaki şüpheliler ile halen cezaevinde bulunan bazı şüpheliler yönünden soruşturmanın çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.